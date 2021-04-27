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Наталья Подольская рассказала, как похудела благодаря новорожденному сыну

Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала, как похудела благодаря новорожденному сыну
instagram.com  /  @nataliapodolskaya

Москва, 27 апреля. Популярная певица Наталья Подольская похудела за последние полгода на десять килограммов. Как уверяет звезда, ей удалось избавиться от лишнего веса благодаря новорожденному сыну.

Певица во время беременности набрала 11 килограммов. Артистка была удивлена, почему после рождения малыша она стала больше есть и при этом худеть. Как оказалось, все дело в расходуемых калориях.

«Потом где-то вычитала, что женщина, кормя грудью, затрачивает на 600–800 калорий в день больше, чем обычно. Сейчас я даже сладкое ем в таких количествах, какие не могла себе позволить до рождения Вани», — сказала знаменитость в беседе с изданием «7Дней.ru».

Звезда добавила в свою жизнь спорт. Подольская купила видеоуроки по пилатесу и занимается ежедневно. Она считает, что подобные упражнения доступны каждому, пишет Пятый канал.

«Это деликатный вид спорта. Очень гармоничный, позволителен после родов. Для них нужен только коврик и иногда фитбол. Я в восторге!» — добавила знаменитость.

Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым — младшим уже более десяти лет. В браке у них родились двое детей.

здоровье похудение Подольская
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