Проект новой Конституции Белоруссии вынесут на референдум в 2022 году

Минск, 27 апреля. Референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии планируют провести зимой 2022 года. Об этом сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

Она напомнила, что сроки ранее обозначил президент республики Александр Лукашенко.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года», — уточнила Ермошина.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее отметил, что проект основного закона будет подготовлен до конца 2021 года. Он 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии. Подготовкой поправок будут заниматься 36 человек. До 1 августа комиссия должна предоставить свои предложения главе государства.

Ранее Национальная служба новостей сообщила о том, что обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии и покушении на Александра Лукашенко признали свою вину.