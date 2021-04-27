Голикова назвала три остающихся без контрактов на поставку лекарств от COVID-19 региона РФ

Москва, 27 апреля. Республики Дагестан, Ингушетия и Забайкальский край до сих пор не заключили контракты на поставку лекарственных средств от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании с вице-премьерами она отметила, что многие субъекты не следуют рекомендациям по снятию ограничений по COVID-19, а некоторые по-прежнему остаются без контрактов на поставку препаратов для лечения больных. В числе последних Дагестан, Забайкалье и Ингушетия.

Голикова также сообщила, что в 33 регионах доля пожилых россиян среди прошедших вакцинацию от коронавируса ниже среднего показателя по стране.