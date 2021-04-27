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Politico: ВС США хотят рассекретить информацию о России и Китае

Армия
Politico: ВС США хотят рассекретить информацию о России и Китае
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 апреля. Американская разведка рассматривает возможность опубликовать больше информации о действиях РФ и КНР после обращения глав девяти командований ВС США, пишет газета Politico.

Издание сообщает, что американские генералы в 2020 году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» России и Китая на международной арене. Они уверены, что, выставляя такую «правду» на всеобщее обозрение, можно заручиться поддержкой союзников. В ВС США считают, что строгие правила секретности от американской разведки сдерживают возможность Соединенных Штатов конкурировать с РФ и КНР в информационной войне.

Американские журналисты пишут, что данное письмо генералов вызвало в прошлом году огромную «шумиху» в Пентагоне, Конгрессе США и разведслужбе. Однако само послание не подписали только главы Центрального командования, в зону ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток и Киберкомандование.

Идея написать письмо американской разведке принадлежала главе Индо-Тихоокеанского командования адмиралу Филипу Дэвидсону. Документ был засекречен и имел категорию «только для служебного пользования», говорится в статье западного СМИ.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне назвали главную причину возможного поражения США в третьей мировой войне. Американский адмирал Чарльз Ричард считает, что война будет проиграна из-за отсутствия современных межконтинентальных баллистических ракет.

россия сша китай
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