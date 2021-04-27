Галустян отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Сухум, 27 апреля. Американский президент Джо Байден не просто так сделал заявление о признании геноцида армян. К такому выводу пришел депутат абхазского парламента Левон Галустян.

Соединенные Штаты официально объявили о признании геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века. Ереван положительно отреагировал на эту новость, чего нельзя сказать о Турции.

По словам Галустяна, геополитическая обстановка в регионах меняется ежедневно. В связи с этим сейчас сложно сказать, чем именно руководствовался американский лидер, делая заявление о геноциде армян.

«Уверен, что это не только гуманистические соображения, речь в том числе идет и о большой политике тоже», — сказал политик.

Как стало известно ранее, американцы не поняли, каким образом геноцид армян касается США.

В МИД Турции также был вызван посол США после признания геноцида армян, пишет НСН.