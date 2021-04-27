Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 12:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:23
Кабмин выделит 4 млрд рублей на субсидии системообразующим предприятиям
12:22
Политика
Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым
12:21
Экономика
Торги для индексов S&P 500 и Nasdaq завершились рекордными показателями
12:21
Происшествия
Инспектор в заповеднике Ялты умышленно протаранил велосипедиста на квадроцикле
12:19
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев раскрыл подробности драки в одном из ресторанов Петербурга
12:15
Происшествия
Школьница покончила с собой в Подмосковье из-за разлуки с отцом
12:14
Общество
Комплекс для повышения урожайности на основе нейросети создан в России
12:14
Армия
Британцев впечатлила «разрывающая на части» американские ракеты российская система ПРО
12:13
Экономика
Мишустин заявил о продлении программы туристического кешбэка
12:13
Политика
Дмитрий Песков назвал тему переговоров Путина и Зеленского
12:12
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с PrimaMedia
12:11
Общество
Песков заявил о готовности РФ предоставить Бразилии необходимые данные по «Спутнику V»
12:11
Общество
Производство «Спутника V» идет в авральном режиме из-за огромного спроса во всем мире
12:10
Шоу-бизнес
Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»
12:08
Происшествия
Жителю Приморья грозит 10 лет тюрьмы за стрельбу из пневматического ружья по подросткам
12:08
Общество
Голикова назвала число россиян, привитых двумя компонентами вакцины
12:07
Общество
Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?
12:06
Армия
Зеленский прибыл в Херсонскую область для осмотра позиций ВСУ на границе с Крымом
12:06
Армия
Шойгу резко ответил на «предупреждения» Запада об активности ВС России
12:04
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Братске ради спасения пассажира с инсультом
Все новости

Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?

Общество
Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Во вторник, 27 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?». 

27 апреля 1906 года начала свою работу Государственная дума Российской империи. На протяжении многих лет в конце апреля в нашей стране отмечают День российского парламентаризма. 

Отечественная демократия находится под постоянным давлением и атакой деструктивных сил, которые не способны привлечь на свою сторону достаточное количество избирателей. В рамках нашего эфира журналисты совместно с депутатами обсудили мифы, которыми оброс российский парламентаризм. Эксперты рассказали, где в Государственной думе и законодательных собраниях регионов место для дискуссий, есть ли польза от парламентской оппозиции и как работает партия большинства.

депутаты госдума парламентаризм
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 252256 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 89095 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 66340 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 49586 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 39679 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Все новости / Общество / Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?
Рейтинг@Mail.ru