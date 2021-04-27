Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?

Во вторник, 27 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?».

27 апреля 1906 года начала свою работу Государственная дума Российской империи. На протяжении многих лет в конце апреля в нашей стране отмечают День российского парламентаризма.

Отечественная демократия находится под постоянным давлением и атакой деструктивных сил, которые не способны привлечь на свою сторону достаточное количество избирателей. В рамках нашего эфира журналисты совместно с депутатами обсудили мифы, которыми оброс российский парламентаризм. Эксперты рассказали, где в Государственной думе и законодательных собраниях регионов место для дискуссий, есть ли польза от парламентской оппозиции и как работает партия большинства.