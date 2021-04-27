Правительство РФ озабочено новыми штаммами COVID-19 в 54 регионах

Москва, 27 апреля. Случаи новых штаммов коронавируса выявлены в 54 российских регионах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность в российском правительстве, подчеркнула Голикова. В 48 регионах РФ выявлен британский штамм коронавируса. Еще в 11 — зафиксированы случаи южноафриканского варианта COVID-19, добавила Татьяна Голикова.

По данным на 27 апреля, в 83 регионах РФ выявлено 8053 случая коронавируса. Почти у 13% пациентов отсутствуют какие-либо клинические проявления инфекции. Коронавирус диагностирован у них благодаря реализации кампании по масштабному тестированию.