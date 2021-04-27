Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 12:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:23
Кабмин выделит 4 млрд рублей на субсидии системообразующим предприятиям
12:22
Политика
Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым
12:21
Экономика
Торги для индексов S&P 500 и Nasdaq завершились рекордными показателями
12:21
Происшествия
Инспектор в заповеднике Ялты умышленно протаранил велосипедиста на квадроцикле
12:19
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев раскрыл подробности драки в одном из ресторанов Петербурга
12:15
Происшествия
Школьница покончила с собой в Подмосковье из-за разлуки с отцом
12:14
Общество
Комплекс для повышения урожайности на основе нейросети создан в России
12:14
Армия
Британцев впечатлила «разрывающая на части» американские ракеты российская система ПРО
12:13
Экономика
Мишустин заявил о продлении программы туристического кешбэка
12:13
Политика
Дмитрий Песков назвал тему переговоров Путина и Зеленского
12:12
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с PrimaMedia
12:11
Общество
Песков заявил о готовности РФ предоставить Бразилии необходимые данные по «Спутнику V»
12:11
Общество
Производство «Спутника V» идет в авральном режиме из-за огромного спроса во всем мире
12:10
Шоу-бизнес
Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»
12:08
Происшествия
Жителю Приморья грозит 10 лет тюрьмы за стрельбу из пневматического ружья по подросткам
12:08
Общество
Голикова назвала число россиян, привитых двумя компонентами вакцины
12:07
Общество
Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?
12:06
Армия
Зеленский прибыл в Херсонскую область для осмотра позиций ВСУ на границе с Крымом
12:06
Армия
Шойгу резко ответил на «предупреждения» Запада об активности ВС России
12:04
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Братске ради спасения пассажира с инсультом
Все новости

Правительство РФ озабочено новыми штаммами COVID-19 в 54 регионах

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 12:01
Общество
Правительство РФ озабочено новыми штаммами COVID-19 в 54 регионах
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 27 апреля. Случаи новых штаммов коронавируса выявлены в 54 российских регионах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность в российском правительстве, подчеркнула Голикова. В 48 регионах РФ выявлен британский штамм коронавируса. Еще в 11 — зафиксированы случаи южноафриканского варианта COVID-19, добавила Татьяна Голикова.

По данным на 27 апреля, в 83 регионах РФ выявлено 8053 случая коронавируса. Почти у 13% пациентов отсутствуют какие-либо клинические проявления инфекции. Коронавирус диагностирован у них благодаря реализации кампании по масштабному тестированию.

голикова штаммы коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 252256 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 89095 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 66340 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 49586 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 39679 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Все новости / Общество / Правительство РФ озабочено новыми штаммами COVID-19 в 54 регионах
Рейтинг@Mail.ru