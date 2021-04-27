Аналитики заявили о переносе министерской встречи ОПЕК+

Перенос встречи ОПЕК+ на 27 апреля объясняется тем, что ситуация на рынке достаточно стабильная в последние несколько дней. По нефти, рублю и золоту серьезных движений не наблюдается, рассказали ФАН эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Главная министерская встреча ОПЕК+ пройдет после заседания комитета по мониторингу.

«Перенос связан с тем, что нет смысла растягивать обсуждение, все пока идет стабильно. К тому же мы все в ожидании заседания ФРС. Исходя из прогнозов хорошего спроса, сегодня в ОПЕК, скорее всего, просто подтвердят решение по спросу на нефть», — заявили аналитики.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Нефть

Вечером 26 апреля нефть выросла до 66 долларов за баррель. 27 апреля она торгуется на уровне 66,30, сообщили аналитики.

«Позитивом для нефти выступил комментарий технического комитета ОПЕК, который заседал вчера. Они сделали позитивный прогноз по росту спроса на 2021 год, подтвердили ожидание роста в среднем за год на плюс шесть миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии запас стран ОЭСР достигнет уровня, который был заявлен в начале года. Восстановление экономики, вакцинация дают о себе знать, поэтому прогнозы неплохие», — заявили специалисты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото 27 апреля остановилось на отметке 1780 долларов за унцию.

«Повышательное движение золота продолжается. Если глава ФРС на заседании убедит всех, что ситуация под контролем, стимулы не будут сворачиваться, низкие ставки останутся, то золото предпримет попытку пробить 1800 [долларов за унцию]. Если будет заявлено, что сворачивание стимулов не за горами, то это будет негативным фактором для котировок золота. Но пока перспектива на повышение», — поделились данными экономисты.

Рубль

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль с 23 апреля практически остановился в диапазоне 74,70–75,10 по отношению к доллару.

«После решения ЦБ о снижении ставки рубль может еще поукрепляться, хотя налоговый период исчерпывается. Политическое напряжение сейчас немного спало, поэтому в ближайшие дни рубль может еще укрепиться до 74–74,50», — рассказали эксперты.

К концу недели рубль может дойти до отметки 75–76 по отношению к доллару, если не возникнет негативного информационного фона.

«Впереди длинные майские выходные, если ЦБ даст распоряжение, что банки не будут работать, это подавит рубль. Однако при этом есть тенденция на ослабление доллара, пока на рынке все достаточно спокойно. Ждем заседания ФРС», — подытожили аналитики.

Ранее в Центральном банке России рассказали об инфляционных ожиданиях жителей страны на ближайшие месяцы.