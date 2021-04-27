Прогноз спроса на нефть комитета ОПЕК+ остался неизменным

Москва, 27 апреля. Объединенный технический комитет ОПЕК+ не изменил прогноз мирового спроса на нефть в текущем году, сообщает агентство Reuters.

Соответствующее решение было принято несмотря на то, что ряд членов комитета в ходе заседания выразили обеспокоенность в связи со всплеском выявления новых пациентов с коронавирусом в Индии, Бразилии и Японии. Так, прогноз по наращиванию спроса на углеводород по-прежнему составляет шесть млн баррелей в сутки, сообщил один из источников агентства.

Последний раз организация представила прогноз по мировому спросу на нефть в апреле текущего года. Тогда сообщалось, что ожидается увеличения спроса примерно на шесть млн баррелей в сутки, до 96,5 млн баррелей по итогам года, пишет Forbes.

В ходе торгов во вторник мировые цены на нефть начали расти. Так, июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавили в цене 0,77% — до 65,53 доллара за баррель, а июньские на 0,7% — до 66,11 доллара.

Переход к зеленой энергетике может обрушить стоимость барреля нефти Brent до десяти долларов, уверены аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.