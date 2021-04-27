Бывший главред новгородской газеты отправится в колонию за изнасилование журналистки

Великий Новгород, 27 апреля. Экс-главреда газеты «Новгород» признали виновным по уголовной статье об изнасиловании. Его жертвой стала молодая журналистка.

Новгородский районный суд вынес приговор бывшему главному редактору газеты «Новгород» Михаилу Боголюбову по делу о совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону. Ближайшие четыре года фигурант проведет в колонии общего режима.

По данным следствия, в сентябре 2019 года Боголюбов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал журналистку Алину Щеглову. С соответствующим заявлением женщина через месяц обратилась в полицию.

Ранее ФАН писал о задержании подозреваемого в серийных изнасилованиях, который оказался монтажником из Коми.