Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 12:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:22
Политика
Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым
12:21
Экономика
Торги для индексов S&P 500 и Nasdaq завершились рекордными показателями
12:21
Происшествия
Инспектор в заповеднике Ялты умышленно протаранил велосипедиста на квадроцикле
12:19
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев раскрыл подробности драки в одном из ресторанов Петербурга
12:15
Происшествия
Школьница покончила с собой в Подмосковье из-за разлуки с отцом
12:14
Общество
Комплекс для повышения урожайности на основе нейросети создан в России
12:14
Армия
Британцев впечатлила «разрывающая на части» американские ракеты российская система ПРО
12:13
Экономика
Мишустин заявил о продлении программы туристического кешбэка
12:13
Политика
Дмитрий Песков назвал тему переговоров Путина и Зеленского
12:12
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с PrimaMedia
12:11
Общество
Песков заявил о готовности РФ предоставить Бразилии необходимые данные по «Спутнику V»
12:11
Общество
Производство «Спутника V» идет в авральном режиме из-за огромного спроса во всем мире
12:10
Шоу-бизнес
Возмущенные уходом Неваляшки зрители требуют изгнания Киркорова из «Маски»
12:08
Происшествия
Жителю Приморья грозит 10 лет тюрьмы за стрельбу из пневматического ружья по подросткам
12:08
Общество
Голикова назвала число россиян, привитых двумя компонентами вакцины
12:07
Общество
Эфир: День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?
12:06
Армия
Зеленский прибыл в Херсонскую область для осмотра позиций ВСУ на границе с Крымом
12:06
Армия
Шойгу резко ответил на «предупреждения» Запада об активности ВС России
12:04
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Братске ради спасения пассажира с инсультом
12:02
Общество
Голикова просит работодателей исполнить указ Путина о выходных днях с 4 по 7 мая
Все новости

Гендиректор «Уфы» Газизов подаст в суд на владельца московского «Спартака»

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 11:56
Спорт
Гендиректор «Уфы» Газизов подаст в суд на владельца московского «Спартака»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Уфа, 27 апреля. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов собрался судиться с председателем совета директоров московского «Спартака» Леонидом Федуном.

Столичный «Спартак» до сих пор не выплатил бывшему генеральному директору клуба 300 миллионов рублей в качестве неустойки за расторжение контракта, в связи с чем Шамиль Газизов намерен обратиться в суд. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Газизов подчеркнул, что финансовые обязательства не выполнил лично владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Денег должен остался не «Спартак». Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было — владелец есть», — сообщил гендиректор «Уфы».

Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся в клуб из столицы Башкортостана. До этого СМИ писали, что в июне состоится суд между спортивным функционером и акционерами «красно-белых» по делу о выплатах выходного пособия.

Ранее «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Автором единственного гола стал шведский легионер Ларссон.

суд уфа спартак федун газизов
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 250622 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 88598 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 65678 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 49120 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 39256 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Все новости / Спорт / Гендиректор «Уфы» Газизов подаст в суд на владельца московского «Спартака»
Рейтинг@Mail.ru