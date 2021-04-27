Гендиректор «Уфы» Газизов подаст в суд на владельца московского «Спартака»

Уфа, 27 апреля. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов собрался судиться с председателем совета директоров московского «Спартака» Леонидом Федуном.

Столичный «Спартак» до сих пор не выплатил бывшему генеральному директору клуба 300 миллионов рублей в качестве неустойки за расторжение контракта, в связи с чем Шамиль Газизов намерен обратиться в суд. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Газизов подчеркнул, что финансовые обязательства не выполнил лично владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Денег должен остался не «Спартак». Все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было — владелец есть», — сообщил гендиректор «Уфы».

Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся в клуб из столицы Башкортостана. До этого СМИ писали, что в июне состоится суд между спортивным функционером и акционерами «красно-белых» по делу о выплатах выходного пособия.

Ранее «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Автором единственного гола стал шведский легионер Ларссон.