Трем металлургическим компаниям России грозят штрафы от ФАС

Москва, 27 апреля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении металлургических компаний ММК, НЛМК и «Северсталь».

Антимонопольная служба России обвиняет ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ПАО «Северсталь» в поддержании неоправданно высоких цен на рынке плоского проката.

«Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года», — сообщают в ФАС.

В контрольном ведомстве заявляют, что на каждую компанию заведено отдельное дело, чтобы организации не получали доступ к коммерческой информации друг друга и не согласовали бы свои позиции. Если нарушение антимонопольного законодательства будет доказано, компании ждут оборотные штрафы.

ФАС ранее возбуждала дело против Google и YouTube.