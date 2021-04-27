Актер Владимир Епифанцев озвучил причину развода с первой женой

Москва, 27 апреля. Актер Владимир Епифанцев очень тепло отзывается о своей первой жене Юлии Стебуновой, с которой познакомился в ГИТИСе. Пара была вместе несколько лет, но не смогла сохранить брак.

Епифанцев признается, что любовь к Стебуновой — импульс. Потом он не знал, что делать с чувством, овладевшим им.

В то время у актера было достаточно фобий и комплексов. Епифанцев хотел реализовать себя как альфа-самец и быть свободным.

«Я делал, что хочу. Она пыталась мне угодить, была такой доброй и нежной. Наши отношения были неискренними. Мы ничего не сделали, чтобы быть вместе. Начались претензии. Она ушла от меня, попросив развод. Я принял это как оскорбление. Я же такой великий», — озвучил причину развода звезда фильма «Я остаюсь».

Актер рассказал, что, когда он был женат на Стебуновой, она не могла родить. После расставания женщина стала матерью. Сейчас она поет в храме и иногда звонит бывшему супругу.

«Я так и не понимаю, зачем она сейчас это делает. Я ее вспоминаю с большим теплом. Она безусловно ангел в моей жизни. Она старалась сделать так, как я хочу. Но я не поступился своими желаниями», — сказал Епифанцев в эфире программы «Судьба человека».