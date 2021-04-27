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Жириновский рассказал о влиянии русских женщин на режим Эрдогана

Политика
Жириновский рассказал о влиянии русских женщин на режим Эрдогана
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 апреля. Турция может оказаться гораздо более восприимчивой к влиянию России, чем многие страны постсоветского пространства, благодаря женщинам, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В эфире передачи «Полный контакт» в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым Жириновский предположил, что русские жены могут стать «секретным оружием» российского влияния в Малой Азии. Властные русские женщины тысячами выходят замуж за турков, но не подчиняются, а напротив — строят в восточных семьях свои порядки.

«Русский язык там, в Турции, может быть востребован даже больше, чем в некоторых постсоветских республиках или постсоветской Прибалтике. Там 120 тысяч наших соотечественников — русские жены у турков. И они уже этих турков подмяли, и командуют там в семьях так же, как и у нас! То есть это не турки навязывают им восточный образ жизни, где мужчина главный, а они командуют», — восторгается политик.

Жириновский раскрыл перспективы женского влияния на Турцию. Уже сейчас уроженки России попадают в турецкие органы власти и оказывают реальное влияние на режим президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Все, что им нужно — немного поддержки от Москвы, уверен политик.

«Где-то на местах они депутатами стали, наши русские женщины. Они единственное, о чем просят, — это о поддержке, помощи из России: учебники на русском языке, международные форумы...» — подчеркнул лидер ЛДПР.

Ранее генеральный секретарь турецкой партии Vatan Озгюр Бурсалы призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официально признать Крымский полуостров частью России.

Жириновский россия женщины турция эрдоган соловьев мягкая сила феминизм
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