Жириновский рассказал о влиянии русских женщин на режим Эрдогана

Москва, 27 апреля. Турция может оказаться гораздо более восприимчивой к влиянию России, чем многие страны постсоветского пространства, благодаря женщинам, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В эфире передачи «Полный контакт» в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым Жириновский предположил, что русские жены могут стать «секретным оружием» российского влияния в Малой Азии. Властные русские женщины тысячами выходят замуж за турков, но не подчиняются, а напротив — строят в восточных семьях свои порядки.

«Русский язык там, в Турции, может быть востребован даже больше, чем в некоторых постсоветских республиках или постсоветской Прибалтике. Там 120 тысяч наших соотечественников — русские жены у турков. И они уже этих турков подмяли, и командуют там в семьях так же, как и у нас! То есть это не турки навязывают им восточный образ жизни, где мужчина главный, а они командуют», — восторгается политик.

Жириновский раскрыл перспективы женского влияния на Турцию. Уже сейчас уроженки России попадают в турецкие органы власти и оказывают реальное влияние на режим президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Все, что им нужно — немного поддержки от Москвы, уверен политик.

«Где-то на местах они депутатами стали, наши русские женщины. Они единственное, о чем просят, — это о поддержке, помощи из России: учебники на русском языке, международные форумы...» — подчеркнул лидер ЛДПР.

Ранее генеральный секретарь турецкой партии Vatan Озгюр Бурсалы призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана официально признать Крымский полуостров частью России.