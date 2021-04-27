Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 27 апреля

Москва, 27 апреля. Российские врачи выявили 8053 новых случая коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах страны. Почти 13% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 4,7 млн жителей России с начала 2020 года. Более 4,3 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса началась в РФ в январе 2021 года.