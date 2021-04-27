Шойгу заявил об усилении поддержки Таджикистана на фоне деградации ситуации в Афганистане

Душанбе, 27 апреля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается. В свете этого Россия усилит поддержку Таджикистана для отражения угроз региону.

Армия России и Таджикистана совместно отрабатывают отражение угроз с этого направления, о чем Шойгу заявил по итогам переговоров с таджикским коллегой Шерали Мирзо. Министр заметил, что перед Душанбе и Москвой стоят общие задачи по обеспечению безопасности в Центральной Азии. В дальнейшем Россия окажет таджикистанской стороне дополнительную поддержку.

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», — отметил Шойгу.

На прошлой неделе на территории 201-й военной базы ВС РФ прошла совместная тренировка пограничных служб и мотострелковых подразделений Таджикистана и России.

Ранее СМИ передали, что Шойгу прибыл в Душанбе для участия в переговорах государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Шойгу также принял участие в заседании с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.