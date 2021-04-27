Бесплатную подводку газа к домам россиян обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 28 апреля, в 15:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Газификация России. Как россиянам получить свой газ?».

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подготовить план газификации жилых домов в населенных пунктах. Он отметил, что в процессе газификации люди не должны платить за подводку газа к границе участка. Над решением данной проблемы активно работает Правительство РФ. Концепцию газификации страны обещали подписать до середины года.

В рамках эфира мы обсудим проблему газификации России. Как получилось, что граждане страны, являющейся одним из лидеров по экспорту голубого топлива, не могут получить его в свои дома? Мы узнаем, как собираются выполнять поручение президента и почему главе государства пришлось лично обратить внимание на эту проблему. На эти и другие вопросы ответят политики, депутаты и специалисты.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

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