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Фанаты обсуждают опухшее лицо Павла Прилучного в шоу Урганта

Шоу-бизнес
Фанаты обсуждают опухшее лицо Павла Прилучного в шоу Урганта
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 апреля. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире шоу он рассказал о своей роли в фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Картина открыла конкурсную программу Московского Международного Кинофестиваля, а уже в четверг, 29 апреля, военная драма выходит в широкий прокат. Бекмамбетов снял картину о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, сбежавшего из фашистского концлагеря.

Главную роль в картине исполнил Павел Прилучный. На закрытом показе фильма на ММКФ в разговоре с журналистами актер рассказал, что ему пришлось скинуть около 15 килограммов. Поскольку он играл изможденного летчика после побега, ему нужно было выглядеть на экране соответствующе.

Судя по всему, Прилучный быстро вернул все потерянные килограммы и наел еще парочку в виде компенсации. К такому выводу пришли многие зрители программы «Вечерний Ургант», гостем которой стал актер. Поклонников не мало удивил внешний вид звезды «Мажора», а именно его опухшее лицо.

«Ну и щеки же он себе наел!»;

«Пашка с бодуна что ли»;

«Что с ним такое? Он поправился или просто после жесткого похмелья?»;

«Павел Припухший», — пошутили пользователи Сети.

Многие зрители, которым посчастливилось уже посмотреть «Девятаева», отметили, что Прилучный отлично справился с ролью. Даже потомки Героя Советского Союза Михаила Девятаева одобрили военный экшен-фильм, сюжет которого построен на героическом побеге советского летчика из немецкого плена.

актер здоровье ургант внешность прилучный
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