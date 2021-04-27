Шойгу возложил ответственность за военные угрозы в Европе на США и НАТО

Душанбе, 27 апреля. Действия государств НАТО и, прежде всего, США в Европе являются главной причиной военных угроз всему континенту.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета министров обороны государств — участников ОДКБ, которое проходит в Душанбе.

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия», — подчеркнул Шойгу.

Глава российского военного ведомства отметил, что РФ принимает соответствующие и необходимые меры в ответ на угрожающую деятельность Североатлантического альянса, что было продемонстрировано во время недавних учений войск ЗВО, ЮВО и ВДВ.

Ранее Шойгу сообщил о создании совместной системы ПВО России и Таджикистана.