Бойцы ВСУ за минувшие сутки выпустили более 50 боеприпасов по территории ДНР

Донецк, 27 апреля. ВСУ за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов. Об этом заявили представители ДНР.

Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в зоне обстрела со стороны военных ВСУ оказались населенные пункты Горловка, Веселое, Старомихайловка, Ленинское и Украинское.

«По горловскому направлению выпущено 7 гранат из АГС. В донецком направлении стреляли из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. В мариупольском направлении прилетело 12 мин из минометов 120 мм, а также 29 гранат из АГС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ ведут обстрелы донбасских республик из тяжелых минометов. В результате огня в ЛНР был ранен боец Народной милиции.