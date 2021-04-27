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Бойцы ВСУ за минувшие сутки выпустили более 50 боеприпасов по территории ДНР

Армия
Бойцы ВСУ за минувшие сутки выпустили более 50 боеприпасов по территории ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 27 апреля. ВСУ за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов. Об этом заявили представители ДНР.

Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в зоне обстрела со стороны военных ВСУ оказались населенные пункты Горловка, Веселое, Старомихайловка, Ленинское и Украинское.

«По горловскому направлению выпущено 7 гранат из АГС. В донецком направлении стреляли из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. В мариупольском направлении прилетело 12 мин из минометов 120 мм, а также 29 гранат из АГС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ ведут обстрелы донбасских республик из тяжелых минометов. В результате огня в ЛНР был ранен боец Народной милиции.

украина днр всу
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