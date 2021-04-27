Россия следит за переброской сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe 21

Душанбе, 27 апреля. Россия внимательно наблюдает за действиями НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe 21, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На территорию Европы прибыла 53-я пехотная бригада 29-й дивизии войск Национальной гвардии США. Военнослужащие находятся в албанском порту Дуррес. Вместе с ними были переброшены 750 единиц боевой техники, подчеркнул Шойгу на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ.

Соединенные Штаты направили для участия в маневрах 500 военнослужащих. Руководство учениями будет осуществлять дивизионное командование ВС США в польской Познани. Первоначально планировалось провести тренировки в мае с привлечением более 20 тысяч солдат и офицеров, но сроки и масштаб пришлось изменить из-за коронавирусных ограничений.

В минобороны Армении ранее подтвердили свой отказ от участия в учениях Североатлантического альянса Defender Europe 21.