Минобрнауки РФ готовит указ о дополнительных каникулах для студентов в мае

Москва, 27 апреля. Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Министерство образования и науки РФ готовит соответствующий указ.

В настоящий момент в ведомстве рассматривают вопрос использования той или иной формулировки для обозначения выходных с 1 по 10 мая. Вероятно, что вопрос дополнительных каникул будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса, уточнили в Минобрнауки РФ.

Многие россияне пересмотрели свои планы на майские праздники после того, как президент РФ Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Такие данные получены из опроса, проводившегося 24-26 апреля 2021 года во всех округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.