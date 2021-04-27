Мужчина расстрелял группу подростков в Приморском крае

Владивосток, 27 апреля. Житель одного из районов Приморского края решил разогнать подростков с помощью пневматического ружья. Как стало известно ФАН, мужчину вывело из себя, что школьники смеялись над ним и кидались камнями в сторону его дома.

В дежурную часть полиции поселка городского типа Новошахтинский 25 апреля позвонили местные жители и сообщили, что ранен школьник. На место происшествия выдвинулась бригада врачей скорой помощи, полицейские и следователи СК.

Медики осмотрели лежащего без сознания мальчика и незамедлительно доставили его в больницу. Силовики задержали местного жителя, который произвел несколько выстрелов в сторону детей.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

По подозрению в совершении преступления задержали 60-летнего жителя поселка. Он дал следователю показания по существу произошедших событий.

«Мужчина в свое время был судим за незаконный оборот огнестрельного оружия, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В тот день ребята решили немного похулиганить. Они стали бросать камни в забор подозреваемого. Мужчина сделал им замечание, а они начали смеяться над ним и дразнить».

Приморец сильно разозлился и пошел в дом. Там он взял пневматическое ружье итальянского производства и вышел с ним на улицу.

«Стрелок навел ствол оружия на ребят и сделал несколько выстрелов. Одна из пуль попала 13-летнему мальчику в брюшную полость и насквозь пробила легкое. На данный момент за его жизнь борются врачи в реанимации», — дополнил источник.

Сейчас мужчина находится в местном изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.