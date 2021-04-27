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РЖД сообщила об увеличении количества поездов в майские праздники

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 11:22
Общество
РЖД сообщила об увеличении количества поездов в майские праздники
Народные новости  /  Наталья Агеенко

Москва, 27 апреля. Руководство РЖД приняло решение запустить в майские праздники ряд дополнительных поездов.

Решение об увеличении количества поездов руководство холдинга приняло из-за растущего спроса на поездки. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

В данный момент руководство компании увеличило до 600 количество дополнительных поездов. В ближайшее время планируется добавить еще порядка 60 составов. Предполагается, что они будут ходить на самых востребованных направлениях с 27 апреля по 12 мая и доставят пассажиров на Черноморское побережье, в Карелию, на Урал и Кавказ, а также к историческим достопримечательностям городов РФ.

Президент РФ Владимир Путин недавно подписал указ, которым сделал выходные в период майских праздников непрерывными. Таким образом россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.

поезд ржд майские праздники
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