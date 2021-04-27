Актер Владимир Епифанцев рассказал о трагической гибели отца

Москва, 27 апреля. Отец Владимира Епифанцева, известный советский актер театра и кино Георгий Епифанцев погиб под колесами поезда в 1992 году. В страшной трагедии Епифанцев-младший винит алкоголь.

Звезда фильмов «Угрюм-река» и «Фома Гордеев» Георгий Епифанцев блистал не только в кино, но и на сцене МХАТа. Однако в начале 1990-х годов в карьере актера начались проблемы. В кино его практически не приглашали, а в театре предлагали только второстепенные роли. Тоску по творческой работе он пытался заглушать алкоголем.

«Отец очень много пил. Причем вместе с моим братом. Он не соглашался на второстепенные роли во МХАТе, поэтому просто однажды ушел из театра», — рассказал Владимир Епифанцев в программе «Судьба человека».

Именно пристрастие к спиртному и привело некогда знаменитого артиста к страшной трагедии. По словам Епифанцева-младшего, в тот роковой день его отец шел домой в нетрезвом состоянии. Во время перехода железнодорожного полотна актер был сбит товарным составом.

«Проехал один поезд, он перешел, но не заметил другой. Теперь на этом месте нет такого перехода. А раньше, в девяностые годы, таких переходов было много. Там гибли люди постоянно. Сложное место», — вспоминает сын актера.

По словам Владимира Епифанцева, у него случилась настоящая истерика, когда он узнал о смерти отца. Артист «два часа ревел», но потом сумел взять себя в руки ради матери, которая нуждалась в поддержке.

Ранее в программе «Судьба человека» певица Ани Лорак рассказала о смерти брата, которая стала для нее настоящей трагедией. Вспоминая о том страшном дне, артистка расплакалась.