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Что изменится в РФ с 1 мая: как оплатят выходные, кто получит 10 тысяч, новые штрафы

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 09:09
Общество
Что изменится в РФ с 1 мая: как оплатят выходные, кто получит 10 тысяч, новые штрафы
Федеральное агентство новостей  / 

Начало мая 2021 года принесет россиянам ряд изменений. Подробнее — в материале ФАН

Майские каникулы

Согласно указу президента России Владимира Путина, дни с 1 по 10 мая 2021 года включительно объявлены нерабочими в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Таким образом, дополнительными выходными (помимо дней с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая) станут также 4, 5, 6 и 7 мая.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что владельцы и руководители предприятий в соответствии с производственной необходимостью сами решают, по какому графику будет идти работа в «лишние» нерабочие дни. Она подчеркнула, что оплата труда в этот период производится в обычном, а не двойном размере. При этом работодатель сам может установить повышенную оплату.

Кроме того, россиянам, которые взяли отпуск между майскими праздниками (а таких, как сообщается, более 20%), скорее всего, эти дни дополнительными выходными возмещать не будут.

Пенсии и выплаты ко Дню Победы

Пенсионерам, получающим пенсии в период с 1 по 10 число каждого месяца, деньги за май в основном выдадут заранее — уже в конце апреля. Предприятиям также рекомендовано выплаты, положенные сотрудникам в начале месяца, произвести раньше обычного.

Кроме того, по традиции ко Дню Победы единовременные выплаты получат все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Федеральная единовременная выплата составит 10 тысяч рублей (подробности в инфографике Федерального агентства новостей). Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной, тружеников тыла, других категорий граждан, опаленных войной, также предусмотрены региональные выплаты, которые составят от 10 до 25 тысяч рублей.

Выплаты ветеранам в 2021 году к 9 Мая
Федеральное агентство новостей  / 

Новые штрафы с 1 мая

С 1 мая контролерам запрещено высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых. За высадку малолетнего зайца водителя оштрафуют на 5 тысяч рублей, контролера — на 20–30 тысяч рублей.

Тесты на коронавирус

С 1 мая все вернувшиеся из-за границы в обязательном порядке должны сдавать два ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Это нужно сделать в течение пяти дней, промежуток между тестированием должен быть не менее одного дня. До получения отрицательных результатов теста граждане должны соблюдать самоизоляцию.

ЕГЭ-2021

В мае в школах завершается учебный год. Уже 31 мая в России стартует Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

О других изменениях в жизни россиян в мае читайте в материалах ФАН.

пенсии выплаты майские праздники
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