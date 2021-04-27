Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не разрешило ввоз на территорию страны российской вакцины «Спутник V». По словам главы агентства Антониу Барра Торреса, это решение «отражает текущее состояние дел и принято на основании того, что удалось проанализировать на сегодняшний день».

Но, что характерно, это совершенно не означает, что Бразилия абсолютно и окончательно отказывается от российского препарата, поскольку сегодня же комиссия Министерства науки, техники и безопасности Бразилии одобрила коммерческий выпуск российского лекарства, признав его безопасным. И здесь вполне логичен вопрос: что вообще происходит, почему эпидемиологическая политика одной из наиболее влиятельных южноамериканских стран напоминает какой-то мелодраматический сериал? Тем более что Бразилия, как и Россия, является одним из ключевых членов экономического альянса БРИКС.

Понятно, что в медицинские и бюрократические причины, которые официально озвучивает Anvisa, никто особо не верит. Декларируемая позиция бразильского агентства на данном этапе — «для одобрения российского препарата не предоставлена вся необходимая документация».

Однако даже в самой Бразилии в эти объяснения не верят. Так, глава бразильской компании Uniao Quimica, которая представляет в этой стране российский фонд прямых инвестиций, Фернанду Маркес заявил, что Anvisa замедляет и затрудняет процесс лицензирования российского препарата, чтобы создать конкурентные преимущества для вакцин других государств.

sputnikvaccine.com / Sputnik V

В свою очередь российские разработчики «Спутник V» отметили, что все эти процессы «носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой».

При этом закупка российской вакцины в ряде штатов и ее ввоз на территорию Бразилии велись еще до решения Anvisa, в частности в Мараньяне, Пиауи, Сеаре и др. Но закупить и привезти — это одно, а для начала вакцинации необходимо официальное одобрение агентства по санитарному надзору, которое тянуло с решением сколько могло.

В итоге власти штата Мараньян обратились в Федеральный верховный суд Бразилии с ходатайством о разрешении на ввоз и применение российского препарата на территории страны. В суде постановили, что если до конца апреля Anvisa не примет окончательного решения, то ввоз и применение будут осуществляться автоматически.

И вот здесь уже национальное бразильское агентство по санитарному контролю проявило чудеса оперативности, чтобы российский препарат заблокировать. Логичен вопрос: почему?

Global Look Press / Ashraf Amra Source/ Keystone Press Agency

И говорить здесь действительно приходится не о медицине или эпидемиологии, а о глобальной политике. Дело в том, что Бразилия — желанный партнер как для США, так и для нашей страны. У нас идет сотрудничество по линии БРИКС. США же это партнерство воспринимают как прямой политический вызов и очередной акт «российской агрессии». Хотя, стоит повториться, речь идет именно о глобальных совместных экономических проектах. Политика в договоренностях БРИКС на десятом, если не далее, месте.

С другой стороны, у Бразилии есть и определенное число совместных проектов с США, с которыми у этой страны уже многие годы также идет тесное экономическое и политическое сотрудничество. Здесь, конечно, можно вспомнить, что именно Соединенные Штаты первыми признали независимость Бразилии от Португалии в 1822 году. Но это, что называется, дела давно минувших дней.

Куда актуальнее, что в 2011–2012 годах — в период президентства Барака Обамы — между двумя государствами было подписано 15 соглашений о глобальном партнерстве. В рамках этих договоренностей были инициированы так называемые диалоги: глобальный диалог партнерства, экономический и финансовый диалог, стратегический энергетический диалог и диалог сотрудничества в области обороны. То есть речь идет о постоянном партнерстве по вышеобозначенным направлениям.

А «Спутник V», как и любая активность России, для США в последние несколько лет — это в том числе и вопрос обороны.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

К слову, в прошлом году — еще в период президентства Трампа — Бразилия и США подписали договор по упрощению процедур торговли и совместной борьбе с коррупцией. В общем, работа по сближению двух государств действительно идет, невзирая ни на какие политические перестановки в Белом доме. И также понятно, что российская вакцина в Бразилии — это, помимо экономических потерь, еще и удар по престижу США.

А в середине марта 2021 г. департамент здравоохранения Соединенных Штатов опубликовал доклад, в которым отдельно говорилось, что в Бразилии открыто первое представительство Центра по контролю заболеваемости.

Официально появление филиала ЦПКЗ комментировалось следующим образом:

«Это укрепит способность защищать американцев, более быстро реагируя на угрозы здоровью, где бы они ни возникали, и выстраивая ключевые отношения для решения общих задач в области здравоохранения».

Но по факту речь идет о том, что Соединенные Штаты через представителей ЦПКЗ стали осуществлять планомерное давление на бразильские медицинские надзорные ведомства, чтобы «защищать здоровье» не только американцев, но и бразильцев, только уже своими препаратами и по своим ценам.

Между тем если обратиться к статистике, то за все время эпидемии в Бразилии заразилось более 14 млн человек, умерло почти 400 тыс. Только за вчерашний день зафиксировано почти 30 тыс. новых случаев заражения. То есть здесь можно снова наблюдать, как большая политика натурально пожирает людей, обрекая их на болезнь и смерть. И как ЦПКЗ США «заботится» о жизни и здоровье граждан, путь и не своих, но союзного государства.

Global Look Press / Carlos Elias Junior / Keystone Press Agency

Между тем российскую вакцину официально зарегистрировали уже 64 страны. Судя по всему, процесс и регистрации, и вакцинирования именно «Спутником V» будет только нарастать. Из последних новостей стоит отметить слова председателя комитета по иностранным делам Государственного собрания Венгрии Жолта Немета, который заявил, что благодаря российскому препарату программа вакцинации в стране «проходит очень успешно».

Что же касается Бразилии, как и любых других государств, где пандемия стала элементом политической игры и экономических спекуляций, в данном случае остается только пожалеть обычных граждан, поскольку речь в конечном итоге идет про их жизни.