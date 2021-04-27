Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 15:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:23
Политика
Посол Швейцарии приехала в Россию с деревянной коровой
15:22
Армия
Власти НКР сообщили о подрыве автомобиля с российскими миротворцами
15:20
Происшествия
Мигрант ограбил петербургского прораба на 280 тыс. рублей при помощи молотка
15:19
Армия
Белоруссия в ближайшее время примет решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москву
15:18
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
15:17
Экономика
Функции институтов развития Дальнего Востока возьмет на себя КРДВ
15:15
Происшествия
В аэропорту Симферополя ответили на сообщения о якобы «экстренной посадке самолета»
15:13
Весь мир
Медиагруппа «Патриот» стала крупнейшим объединением российских СМИ
15:10
Происшествия
Школьница из Петербурга хотела сделать пирсинг на дому и поранила губу
15:10
Общество
Уфимские биологи спасли 11 редких Кужановских лиственниц
15:07
Происшествия
Испанские полицейские задержали напавшего на них злоумышленника с топором
15:06
Происшествия
Петербурженка задержана после хука с правой в голову сотруднице полиции
15:04
Происшествия
Окровавленный петербуржец с молотком ворвался в квартиру спящей женщины
15:02
Общество
Россияне тронуты историей переехавшей из Германии пенсионерки
14:57
Весь мир
Россия выйдет из ДОН, так как он стал без США неполноценным. Колонка Евгения Беня
14:55
Политика
Урсула фон дер Ляйен почувствовала себя одинокой женщиной на диване Эрдогана
14:53
Общество
Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума. События дня
14:53
Армия
В США раскрыли необычный план ядерной бомбардировки России «при помощи звезд»
14:51
Армия
Прибалтийский аналитик объяснил, кого на самом деле будет защищать армия Литвы
14:49
Политика
Bloomberg: Турция намерена выйти из соглашения о военном и экономическом партнерстве с США
Все новости

Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 15:16
Весь мир
Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан
pixabay.com  / 

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не разрешило ввоз на территорию страны российской вакцины «Спутник V». По словам главы агентства Антониу Барра Торреса, это решение «отражает текущее состояние дел и принято на основании того, что удалось проанализировать на сегодняшний день».

Но, что характерно, это совершенно не означает, что Бразилия абсолютно и окончательно отказывается от российского препарата, поскольку сегодня же комиссия Министерства науки, техники и безопасности Бразилии одобрила коммерческий выпуск российского лекарства, признав его безопасным. И здесь вполне логичен вопрос: что вообще происходит, почему эпидемиологическая политика одной из наиболее влиятельных южноамериканских стран напоминает какой-то мелодраматический сериал? Тем более что Бразилия, как и Россия, является одним из ключевых членов экономического альянса БРИКС.

Понятно, что в медицинские и бюрократические причины, которые официально озвучивает Anvisa, никто особо не верит. Декларируемая позиция бразильского агентства на данном этапе — «для одобрения российского препарата не предоставлена вся необходимая документация».

Однако даже в самой Бразилии в эти объяснения не верят. Так, глава бразильской компании Uniao Quimica, которая представляет в этой стране российский фонд прямых инвестиций, Фернанду Маркес заявил, что Anvisa замедляет и затрудняет процесс лицензирования российского препарата, чтобы создать конкурентные преимущества для вакцин других государств.

Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан
sputnikvaccine.com  / Sputnik V

В свою очередь российские разработчики «Спутник V» отметили, что все эти процессы «носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой».

При этом закупка российской вакцины в ряде штатов и ее ввоз на территорию Бразилии велись еще до решения Anvisa, в частности в Мараньяне, Пиауи, Сеаре и др. Но закупить и привезти — это одно, а для начала вакцинации необходимо официальное одобрение агентства по санитарному надзору, которое тянуло с решением сколько могло.

В итоге власти штата Мараньян обратились в Федеральный верховный суд Бразилии с ходатайством о разрешении на ввоз и применение российского препарата на территории страны. В суде постановили, что если до конца апреля Anvisa не примет окончательного решения, то ввоз и применение будут осуществляться автоматически.

И вот здесь уже национальное бразильское агентство по санитарному контролю проявило чудеса оперативности, чтобы российский препарат заблокировать. Логичен вопрос: почему?

Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан
Global Look Press  / Ashraf Amra Source/ Keystone Press Agency

И говорить здесь действительно приходится не о медицине или эпидемиологии, а о глобальной политике. Дело в том, что Бразилия — желанный партнер как для США, так и для нашей страны. У нас идет сотрудничество по линии БРИКС. США же это партнерство воспринимают как прямой политический вызов и очередной акт «российской агрессии». Хотя, стоит повториться, речь идет именно о глобальных совместных экономических проектах. Политика в договоренностях БРИКС на десятом, если не далее, месте.

С другой стороны, у Бразилии есть и определенное число совместных проектов с США, с которыми у этой страны уже многие годы также идет тесное экономическое и политическое сотрудничество. Здесь, конечно, можно вспомнить, что именно Соединенные Штаты первыми признали независимость Бразилии от Португалии в 1822 году. Но это, что называется, дела давно минувших дней.

Куда актуальнее, что в 2011–2012 годах — в период президентства Барака Обамы — между двумя государствами было подписано 15 соглашений о глобальном партнерстве. В рамках этих договоренностей были инициированы так называемые диалоги: глобальный диалог партнерства, экономический и финансовый диалог, стратегический энергетический диалог и диалог сотрудничества в области обороны. То есть речь идет о постоянном партнерстве по вышеобозначенным направлениям.

А «Спутник V», как и любая активность России, для США в последние несколько лет — это в том числе и вопрос обороны.

Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан
Федеральное агентство новостей  / Сергей Петров

К слову, в прошлом году — еще в период президентства Трампа — Бразилия и США подписали договор по упрощению процедур торговли и совместной борьбе с коррупцией. В общем, работа по сближению двух государств действительно идет, невзирая ни на какие политические перестановки в Белом доме. И также понятно, что российская вакцина в Бразилии — это, помимо экономических потерь, еще и удар по престижу США.

А в середине марта 2021 г. департамент здравоохранения Соединенных Штатов опубликовал доклад, в которым отдельно говорилось, что в Бразилии открыто первое представительство Центра по контролю заболеваемости.

Официально появление филиала ЦПКЗ комментировалось следующим образом:

«Это укрепит способность защищать американцев, более быстро реагируя на угрозы здоровью, где бы они ни возникали, и выстраивая ключевые отношения для решения общих задач в области здравоохранения».

Но по факту речь идет о том, что Соединенные Штаты через представителей ЦПКЗ стали осуществлять планомерное давление на бразильские медицинские надзорные ведомства, чтобы «защищать здоровье» не только американцев, но и бразильцев, только уже своими препаратами и по своим ценам.

Между тем если обратиться к статистике, то за все время эпидемии в Бразилии заразилось более 14 млн человек, умерло почти 400 тыс. Только за вчерашний день зафиксировано почти 30 тыс. новых случаев заражения. То есть здесь можно снова наблюдать, как большая политика натурально пожирает людей, обрекая их на болезнь и смерть. И как ЦПКЗ США «заботится» о жизни и здоровье граждан, путь и не своих, но союзного государства.

Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан
Global Look Press  /  Carlos Elias Junior / Keystone Press Agency

Между тем российскую вакцину официально зарегистрировали уже 64 страны. Судя по всему, процесс и регистрации, и вакцинирования именно «Спутником V» будет только нарастать. Из последних новостей стоит отметить слова председателя комитета по иностранным делам Государственного собрания Венгрии Жолта Немета, который заявил, что благодаря российскому препарату программа вакцинации в стране «проходит очень успешно».

Что же касается Бразилии, как и любых других государств, где пандемия стала элементом политической игры и экономических спекуляций, в данном случае остается только пожалеть обычных граждан, поскольку речь в конечном итоге идет про их жизни.

бразилия вакцинация коронавирус спутник V
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 264857 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 71641 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 53190 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 43172 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 36222 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Весь мир / Бразильские чиновники от медицины решили сыграть в политику за счет жизней своих граждан
Рейтинг@Mail.ru