Экономист оценил, во сколько россиянам обойдется отдых на майские праздники

В ближайшие месяцы Турция останется закрытой для российских туристов, а Египет фактически откроется только в конце мая. В связи с этим цены на отдых за городом и на юге России в майские праздники, в зависимости от уровня звездности и расположения отелей, могут возрасти в два-три раза, считает доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов.

По словам эксперта, резкий рост цен на отдых в праздничные дни и длительные каникулы, такие как майские и новогодние, обоснован желанием туристических компаний, владельцев авиакомпаний и гостиниц заработать и компенсировать тем самым малоприбыльные сезоны.

«Если же рассуждать с точки зрения туриста, то неожиданно возникшая возможность такого длительного отдыха в мае, естественно, вызывает среди россиян стремление отправиться в путешествие. Но здесь, к сожалению, выбора практически нет, цены, мягко говоря, кусаются. Любимая многими Турция закрыта, а если лететь туда через Белоруссию, то даже оттуда стоимость билетов из-за наплыва российских туристов резко выросла. Но это еще полбеды, так как авиа- и ж/д билетов на последние дни апреля уже нет», – поясняет Александр Родионов.

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Как подчеркивает эксперт, спрос на авиабилеты Минск — Стамбул, а также на турецкие курорты, вырос на 70%. В свою очередь, из-за отсутствия конкуренции Кипр также бьет все рекорды по высокой цене. Отдых в республике превышает стандартную стоимость в разы.

«К радости для многих россиян, 23 апреля было подписано долгожданное соглашение об открытии прямых рейсов между Россией и Египтом, на излюбленные россиянами курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, — отмечает доцент СЗИУ РАНХиГС. — Однако данные рейсы начнут летать только к концу мая, что является для Египта достаточно жарким временем и к тому же не попадает под майские каникулы. Кроме Египта, открываются прямые рейсы из Москвы в Венесуэлу, их запустят уже на майских праздниках, но цены из-за дальности перелета будут недоступны большинству российских туристов», — добавил экономист.

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Так как направлений для путешествий не так много, большинство россиян предпочтут провести длинные выходные на курортах на юге страны, за городом или на даче, считает Александр Родионов. Но и в этом случае значительно сэкономить не получится, предупреждает он. Помимо затрат на саму поездку, не стоит забывать о дополнительных тратах на продукты питания и напитки.

«Спрос на загородный отдых в период майских каникул особенно высок. Как следствие, повышаются и цены на отели и базы отдыха. Цены на российские курорты, несомненно, также вырастут в разы, в зависимости от уровня звездности и расположения отелей», — резюмирует Александр Родионов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками нерабочими. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Подписание указа главой государства было анонсировано в пятницу, 23 апреля.