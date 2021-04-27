Политолог Данилин: С приходом в Германии к власти «зеленых» Америка возьмет свое

Москва, 27 апреля. «Зеленые» спекулируют на интересах рядовых немецкий граждан, для которых экологическая повестка крайне важна еще с 1970 годов. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о том, что, согласно результатам последних опросов, в случае проведения выборов с прямым голосованием канцлера Германии победу одержит кандидат от «зеленых», а не правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

«Нужно сказать, что это ожидаемо. Действительно, ХДС идет в ниспадающем тренде, а «Зеленые», наоборот, набирают популярность», — сообщил политолог.

Павел Данилин отметил, что укрепление данной политической силы представляет собой тревожную тенденцию как для Германии, так и для нашего государства.

«Для нас в этом нет ничего хорошего. «Зеленые» во многом манипулируемы. Некоторые их лидеры прямо выражают уверенность, что «Северный поток — 2» нужно останавливать. Они спекулируют на интересах рядовых немецких граждан, для которых экологическая повестка крайне важна еще с 1970-х годов. Когда эта сила придет к власти, Америка возьмет свое», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

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В завершение Данилин подчеркнул, что успех партии едва ли можно считать случайностью. Похоже, что широкие народные массы теряют доверие к ХДС и намерены сменить правящую силу.

«В Германии вообще нет ничего кратковременного. Думаю, что если они придут к власти, то продержатся там два срока», — подытожил политолог.

Ранее Павел Данилин объяснил мотивы присвоения Вашингтону статуса штата Америки.