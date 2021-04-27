Международный эксперт в энергетике назвал срок полного восстановления спроса на нефть

Москва, 27 апреля. Мировой спрос на нефть стабильно восстанавливается. Об этом заявил руководитель международного агентства по энергетическим исследованиям и бизнес-аналитике Яранд Ристад на площадке Национального нефтегазового форума, передает корреспондент ФАН. Он дистанционно принял участие в стратегической сессии «Текущий анализ и прогноз развития энергетических рынков», открывшей форум.

«Мы переживаем беспрецедентное время на глобальном рынке нефти. Сейчас мы наблюдаем достаточно стабильное восстановление рынка после первой, второй, третьей волны (пандемии новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН). Этому способствует и вакцинация. Но нам нужно еще 20 месяцев, чтобы спрос вернулся на уровень предпандемии», — сказал в своем выступлении Яранд Ристад.

Он отметил, что значительное влияние на спрос на нефть и газ в будущем будет оказывать тренд на снижение углеродных выбросов и воздействия на окружающую среду, в том числе развитие электротранспорта и водородной энергетики. По оценкам Ристада, 75% автомобилей в 2050 году будут работать на электродвигателях. Кроме того, возрастет роль голубого водорода в мире.

«Россия обладает большими преимуществами в области производства голубого водорода, в том числе из-за хорошего доступа к запасам газа», — добавил эксперт.

Национальный нефтегазовый форум начал работу 27 апреля в «Экспоцентре». Накануне здесь же открылась 20-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» — «Нефтегаз-2021». Оба мероприятия являются крупнейшей дискуссионной площадкой для специалистов нефтегазовой промышленности в России. Участники обсудят развитие нефтегазовых рынков, энергопереход и трансформацию экосистем нефтегазовых корпораций, дадут оценку текущей системе налогообложения ТЭК, а также поговорят о технологическом развитии, новых возможностях международного сотрудничества и многом другом.