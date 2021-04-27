«Академик Черский» приступил к работам над «СП-2» в водах Дании

Копенгаген, 27 апреля. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» начал работу по строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта. Трубоукладчик приступил к работам над «СП-2» 27 апреля.

«Судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — говорится в сообщении.

Оператор напоминает, что строительство трубоукладчик начал после успешного прохождения испытаний. Баржа «Фортуна» также продолжает укладку труб газопровода.

Члены Конгресса США ранее признали, что вряд ли смогут помешать «Северному потоку — 2». Об этом американцы рассказали польским СМИ.