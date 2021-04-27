Россияне поменяли планы на майские праздники после указа Путина

Москва, 27 апреля. Приблизительно четверть россиян пересмотрела свои планы на майские праздники после указа президента РФ Владимира Путина.

Аналитики сервиса Superjob провели опрос и выяснили, сколько процентов россиян изменили свои планы после выхода указа президента РФ Владимира Путина о непрерывных майских выходных. Установлено, что примерно 18% опрошенных поменяли свои планы на предстоящие праздники.

«18% россиян изменили свои планы на майские праздники, узнав, что они продлятся 10 дней», — сообщили аналитики.

При этом 70% респондентов не поменяли своего решения, а еще 12 — затруднились дать однозначный ответ. Опрос проводился 24-26 апреля 2021 года во всех округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет