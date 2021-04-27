Жителя Всеволожска нашли мертвым, стоящим возле раковины с кружкой в руке

Санкт-Петербург, 27 апреля. Полиция Ленобласти устанавливает загадочные обстоятельства гибели местного жителя, труп которого обнаружили соседи.

Сообщение о жуткой находке поступило в дежурную часть от местных жителей, зашедших в открытую квартиру своего уже мертвого соседа. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, все жилое помещение было запачкано похожим на кровь веществом.

Личность мужчины пока не установлена. При обнаружении его тело находилось в странном положении: погибший на полусогнутых ногах опирался на кухонную раковину. Голова мужчины была опущена вниз, в руке находилась кружка.

Причина смерти жителя Всеволожска станет известна после судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее труп мужчины с расческой и фонариком нашли в лесном массиве под Санкт-Петербургом, сообщал ФАН.