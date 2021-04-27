Китайские СМИ сообщили о надеждах Вашингтона на конфликт Москвы и Праги

Пекин, 27 апреля. Выступление президента Чехии Милоша Земана стало поворотным моментом в скандале между Москвой и Прагой, а также неприятным событием для Вашингтона. Об этом пишут китайские СМИ.

Чешский лидер ранее прокомментировал взрывы на складе вооружений во Врбетице в 2014 году. Расследование инцидента стало причиной дипломатического скандала между европейской страной и Россией. Власти Праги заявляли, что Москва якобы причастна к этому событию, однако Земан сказал, что следствие рассматривает неосторожное обращение сотрудников склада с боеприпасами как одну из версий.

«ПолитРоссия» подготовила эксклюзивный перевод материала одного из китайских изданий. Авторы считают, что речь Земана буквально развернула дипломатический скандал «на 180 градусов». Эксперты добавили, что таких заявлений для восстановления отношений с Москвой недостаточно, и Праге придется принести извинения за голословные обвинения.

Китайские журналисты уверены, что выступление чешского лидера стало неприятным сюрпризом для Вашингтона. США, по мнению экспертов, надеялись на обострение дипломатического конфликта, однако власти Праги все-таки решили пойти путем деэскалации.

НСН сообщала, что Милоша Земана за слова о взрывах во Врбетице могут обвинить в государственной измене. По мнению некоторых чешских политиков, глава государства в ходе выступления предал огласке секретные сведения.

Президент Чехии ранее высказывался в поддержку применения российской вакцины «Спутник V» в республике в случае нехватки других препаратов от коронавируса.