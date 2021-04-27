Фестиваль Октоберфест второй год подряд под угрозой срыва

Мюнхен, 27 апреля. Ежегодный немецкий фестиваль Октоберфест в нынешнем году с наибольшей вероятностью вновь будет отменен, об этом сообщил обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Он скептически отнесся к возможности проведения гуляний, хотя в 2020 году, когда Октоберфест из-за пандемии был отменен впервые, был уверен, что следующий фестиваль состоится.

«Надежда ослабевает от недели к неделе, если честно», — сказал Райтер.

Мэр констатировал, что пандемия не утихает, поэтому на сегодняшний день самый масштабный фольклорный фестиваль не может проводиться из-за действующих ограничений по COVID-19.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн человек. В 2019 году его участники выпили 7,3 млн литровых кружек пива и съели 124 быка и 29 телят. В 2020-м событие не состоялось, однако в качестве замены ему был проведен мини-фестиваль.