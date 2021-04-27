В минобороны Армении подтвердили отказ страны от участия в учениях НАТО Defender Europe 21

Ереван, 27 апреля. Армения подтверждает свой отказ от участия в военных маневрах НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе армянского минобороны.

В военном ведомстве обратили внимание на многочисленные запросы со стороны СМИ. Журналисты интересуются якобы участием армянских ВС в учениях Североатлантического альянса. Однако Ереван не планирует посылать военнослужащих для совместных действий с НАТО.

В МО Армении подчеркнули, что некоторое время назад уже было опубликовано официальное разъяснение на данный счет. В связи с этим было сделано еще одно заявление.

Эксперт Алексей Анпилогов ранее назвал готовящиеся учения Альянса Defender Europe 21 аналогом маневров времен холодной войны. Основное отличие заключается в том, что теперь место действия учений Запада приблизилось к российским границам.