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«Этот день в истории». Что произошло 27 апреля, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 27 апреля, праздники, факты, люди

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Учрежденный в 2012 году праздник призван привлечь внимание общества к деятельности законодательных органов власти.

Именно в этот день в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи. А спустя два года после этого в Лондоне начались IV Летние Олимпийские игры. Среди 2008 спортсменов из разных стран было разыграно 110 комплектов медалей в 22 видах спорта.

Кроме того, этот день подарил нам таких заслуженных деятелей культуры, как Евгений Моргунов и Стас Михайлов. Еще больше исторических событий и фактов — в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

 

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