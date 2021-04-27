Концерн «Калашников» представил гладкоствольную версию карабина АКВ-521

Москва, 27 апреля. Специалистами группы компаний (ГК) «Калашников» разработана охотничья модификация карабина АКВ-521, способная вести огонь патронами .366 ТКМ.

Об этом сообщил директор конструкторского центра гражданского стрелкового оружия ГК «Калашников» Валентин Власенко. По его словам, внешний диаметр ствола карабина под патрон .366 ТКМ несколько больше, чем под стандартные калибры 5,45 и 7,62 миллиметра, поэтому вес оружия увеличился на 100 граммов по сравнению с нарезной версией.

Главным преимуществом новой разработки ряд экспертов называют возможность приобретения гладкоствольного АКВ-521 без обязательного пятилетнего стажа владения оружием.

Ранее сообщалось о важности поставок автоматов АК-203 для боеспособности индийской армии.