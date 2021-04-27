Безработный житель Ленобласти не пережил падение с табурета

Санкт-Петербург, 27 апреля. Мужчина получил колото-резаную рану, упав с табурета. Врачам не удалось спасти его жизнь. Подробности инцидента рассказала его жена.

Полиция расследует обстоятельства смерти безработного жителя поселка Воейково, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Мужчина был госпитализирован с колото-резаным ранением левого плеча, а несколько дней спустя скончался в больнице.

В понедельник была задержана жена погибшего, которая заявила, что супруг получил смертельное ранение после падения с табурета. Истинная причина гибели гражданина будет установлена в ходе экспертизы.

Ранее ФАН писал о школьнике из Киева, который зарезал родителей и младшего брата.