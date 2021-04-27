Хозяйственную сумку с частями тела нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 апреля. Части тела женщины, считавшейся пропавшей без вести, нашли в сумке, которую подняли со дна водоема в Кировском районе. Главным подозреваемым стал ее супруг.

Сотрудники правоохранительных органов под Петербургом нашли сумку с останками женщины, которая на протяжении трех лет считалась пропавшей.

Погибшая не вернулась домой 5 мая 2017 года. Позже следователи выяснили, что знакомые ее мужа видели как он вынес с территории участка дорожную сумку. Однако они не подозревали, что в ней может находиться. Правоохранители исследовали водоем, куда была сброшена сумка, и извлекли ее оттуда. В ней находились останки погибшей, пила и нож.

Подозреваемый в убийстве уехал в Ростовскую область. В отношении его возбудили уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО.

Похожий случай произошел в барнаульском парке. Прохожий на прогулке наткнулся на скелет, сообщал ФАН.