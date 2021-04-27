Красноярская полиция выясняет, кто налил уксус в коляску пятимесячного малыша

Красноярск, 27 апреля. Жительница Красноярска обратилась в полицию по факту инцидента с коляской, в которой она катает своего малыша. Стражи порядка проводят проверку.

Горожанка обратила внимание, что в подъезде стоит запах уксуса. Женщина не могла сразу понять, откуда он распространяется. Когда она выяснила, что химической жидкостью чуть ли не «пропитана» коляска, то забила тревогу. Горожанка не раз возила в ней пятимесячного малыша.

Испуганная мать показала ребенка врачам, но те успокоили ее, подчеркнув, что последствий нет. Женщина считает, что так могли отомстить соседи, которым не нравится оставленная в подъезде коляска. Горожанка посетовала, что в квартире мало места для хранения прогулочного средства.