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Два человеческих скелета найдены в Подмосковье за сутки

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Два человеческих скелета найдены в Подмосковье за сутки
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Московская область, 27 апреля. Правоохранители Московской области пытаются разобраться в смерти двух мужчин. Как стало известно ФАН, скелетированные останки были найдены в разных уголках региона.

Первый труп был обнаружен в городском округе Павловский Посад — примерно в полутора километрах от деревни Васютино. Скелет человека находился в лесополосе, примыкающей к населенному пункту. По предварительной оценке экспертов, человек умер около шести месяцев назад. Сыщики пытаются установить личность мужчины. Из одежды изъяли цифровой пропуск, из которого можно сделать вывод, что погибший, возможно, являлся жителем Москвы. По предварительным данным, ему было 75 лет.

Второй скелет был найден в Воскресенском городском округе в деревне Федино. Местные жители обнаружили скелетированные останки примерно в тридцати метрах от частного жилого дома. Никаких документов, которые бы помогли сыщикам установить личность человека, обнаружено не было. По предварительному выводу эксперта, который участвовал в осмотре места происшествия, мужчина умер около двух лет назад.

Страшные находки были отправлены в морг для проведения более глубокого исследования. Оно должно показать, носила ли смерть этих людей криминальный характер.

По данным фактам следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«По предварительным данным, в обоих случаях смерть не носит криминального характера, но это следует лишь из визуального осмотра скелетов, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Точку в этом деле может поставить лишь гистологическое исследование».

Если экспертиза покажет, что смерть носила криминальный характер, правоохранители сразу же возбудят уголовное дело.

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