Как известно, многие работодатели стараются не принимать на работу беременных, ведь по закону им приходится, теряя прибыль, предоставлять женщине оплачиваемый отпуск по уходу за малышом, длящийся три года. Беременные же стремятся получить надежную и стабильную работу, чтобы материально обеспечивать свои потребности, а заодно и не терять трудовой стаж. Как с точки зрения трудоустройства, так и со стороны трудовой деятельности период беременности справедливо считается одним из самых уязвимых в жизни женщины. Впрочем, если вы узнали, что вскоре обретете долгожданное счастье материнства, но официального трудоустройства до сих пор не имеете, это не повод для переживаний: трудоустройство беременной — задача непростая, но все же разрешимая. Как и куда можно устроиться на работу беременной, какие ограничения на трудовую деятельность существуют для женщины в этот период и что делать беременной, если ее уволили или отказали в трудоустройстве? Разъясняет наш эксперт — юрист Елена Павлович.

Куда лучше всего устроиться работать беременной?

Какие же виды работ наилучшим образом подходят беременным? В соответствии с нормами СанПиН, все беременные с момента официального подтверждения «интересного положения» врачом должны быть не просто взяты под серьезный диспансерный контроль, но и уже на ранних сроках переведены/трудоустроены на работу, которая не связана с вредными производственными факторами. Причем это касается всего периода беременности и лактации.

«Закон установил, куда не рекомендовано устраиваться беременной женщине. К примеру, на вредные и опасные производства, полный перечень которых содержится в нормах СанПиН, — уточняет Елена Павлович. — Кроме того, организация рабочего процесса не должна идти вразрез с «Гигиеническими рекомендациями к рациональному трудоустройству беременных женщин».

Федеральное агентство новостей /

На какие виды работ есть ограничения у беременных?

Беременность — это, безусловно, весомый повод для максимального облегчения исполнения женщиной своих трудовых обязанностей. Например, закон запрещает установление испытательного периода в отношении беременной при ее трудоустройстве.

«Кроме того, работодатель должен иметь в виду, что он не может направить будущую мать в служебную командировку, привлечь ее к сверхурочной работе, вахте, а также работе ночью или в выходные и праздничные дни, — добавляет Елена Павлович.

Согласно ст. 254 ТК РФ, в соответствии с медицинским заключением беременной должны сократить нормы выработки либо перевести ее на альтернативную работу, в рамках которой все неблагоприятные производственные факторы будут исключены. При этом средняя величина заработной платы беременной сохраняется, а до момента перевода на новое рабочее место женщина вправе оставаться дома, а все пропущенные дни работодатель возместит ей за счет денежных средств организации.

Но и это еще не все. Статья 93 ТК РФ предусматривает для беременной возможность сокращения рабочего времени. Правда, в этом случае оплата труда будет производиться в соответствии с объемом работ или пропорционально количеству отработанных часов. Конечно же, работающая женщина вправе рассчитывать на оплачиваемый отпускной период в связи с беременностью и родами.

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Что предпринять беременной женщине, если ее уволили или незаконно отказали в приеме на работу?

Работодателю следует знать, что уволить на законных основаниях беременную женщину с должности, которую она занимает, можно лишь по ее личному желанию либо по договоренности сторон. А любой необоснованный отказ принять будущую мать на работу, согласно ст. 64 ТК РФ, будет считаться неправомерным.

«Поэтому если это все же случилось либо вас, к примеру, сократили, то вы вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или направить исковое заявление в суд. Однако прежде следует получить у работодателя документ, где будет указана причина отказа или увольнения, — разъясняет Елена Павлович.

При каких условиях беременной вправе отказать в приеме на работу?

Невзирая на все вышеперечисленное, беременность все же сама по себе не служит основанием для победы в любом споре с работодателем. Закон предусматривает и отказ в трудоустройстве беременных женщин. Это возможно в тех случаях, когда претендентка на рабочее место не обладает достаточным уровнем квалификации или же ее трудовые навыки и опыт не соответствуют должностным требованиям, предъявляемым к той или иной вакансии.