Берлин, 27 апреля. Выпады Украины в сторону России нужны Киеву лишь для того, чтобы попасть в состав Североатлантического альянса, считают жители Германии.

Военные учения ВС РФ вблизи украинских границ, в частности, в Крыму, привлекли внимание журналистов немецкого издания Der Spiegel. Авторов материала поразила оперативность российских военных, создавших целый военный лагерь на территории полуострова в кратчайшие сроки. Они подчеркнули, что на еще недавно пустом участке земли практически моментально выросли различные строения и появилась бронетехника. По их словам, масштабы лагеря можно оценить по спутниковым снимкам, на которых видно импровизированную военную базу Вооруженных сил России.

Читатели издания оживленно прокомментировали эту публикацию, раскрыв истинные цели Киева, устроившего истерику из-за российских учений. По мнению пользователей немецкого сегмента Сети, нельзя позволить украинскому правительству втянуть Запад в вооруженный конфликт с Россией. Они отметили, что власти Украины нагнетают обстановку лишь для того, чтобы влиться в состав НАТО.

«Не дадим Украине втянуть нас в войну! Все усилия Украины направлены на то, чтобы ее приняли в НАТО», — отметил один из читателей Der Spiegel.

Некоторые комментаторы указали на благоразумие российского лидера Владимира Путина. По их мнению, только эта его черта удерживает ситуацию от начала масштабного вооруженного противостояния. Пользователи подчеркнули, что сложившаяся в регионе напряженная обстановка является результатом провокационных действий со стороны Соединенных Штатов.

«Если бы Путин не был таким благоразумным и рассудительным, давно бы уже рвануло. Все давно уже поняли, что это провокации США», — высказался житель Германии.

Ранее стало известно о появлении британского самолета-разведчика и двух американских беспилотных летательных аппаратов вблизи Крымского полуострова, а также Кубани.