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Экономист положительно оценил введение в России эмбарго на экспорт бензина

Экономика
Экономист положительно оценил введение в России эмбарго на экспорт бензина
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Государство перешло к серьезным мерам, поскольку ситуация с ростом цен на топливо практически вышла из-под контроля. Об этом в комментарии ФАН заявил доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.

Напомним, кабмин поручил Министерству энергетики РФ подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». Уже началась подготовка к введению эмбарго на экспорт бензина.

«Это происходит потому, что рост цен на бензин огромный, сейчас он превышает инфляцию, наши компании продают бензин за рубеж, а у нас в стране дефицит топлива. Поэтому государство перешло к более серьезным мерам, то есть запретило продавать бензин. Мы надеемся, что рост цен на бензин приостановится», — рассказал собеседник агентства.

Экономист положительно оценил введение в России эмбарго на экспорт бензина
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Некоторые аналитики скептически относятся к таким мерам, поскольку есть опасность, что компании в ответ или сократят производство, или начнут продавать топливо по более высоким ценам, чтобы не терять деньги, добавил экономист.

«Вряд ли компании сократят производство. Хоть эта мера и жесткая, но она приведет к стабилизации цен на бензин, иначе ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Я считаю, что такая мера нужна на постоянной основе, если демпфер не работает, то нужно вводить эмбарго. Такие ситуации будут повторяться, это вызвано монополизацией нашего рынка, отсутствием баланса на рынке, поэтому должен быть выработан четкий механизм: что делать, если цены растут. Уже с начала 2021 года бензин подорожал на 3-4%, поэтому демпфер — правильное решение», — резюмировал Давид Тереладзе.

Ранее управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко в комментарии ФАН оценил влияние ограничения экспорта бензина на российский рынок.

экономика топливо цены на бензин
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