Создатели «Спутника V» объяснили решение Бразилии отклонить запрос на импорт вакцины

Москва, 27 апреля. Задержка одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны бразильского регулятора обусловлена политической подоплекой.

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств препарата российского производства до предоставления «недостающих сведений». Задержка одобрения «Спутника V» не имеет ничего общего с наукой или доступом к информации, сообщили разработчики в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Ранее национальная комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии одобрила коммерческое производство препарата из РФ в стране. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах. Сейчас она находится на втором месте в мире по количеству одобрений.

Председатель Палаты Бразилия-Россия по торговле Жилберту Рамос заявил, что регионы страны заинтересованы в поставках «Спутника V», так как государство находится в условиях гуманитарного кризиса.