Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 10:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:51
Шоу-бизнес
Коллеги Елены Прокловой возмущены заявлением актрисы о домогательствах
10:51
Общество
Власти США хотят снизить градус напряжения в отношениях с Россией. События дня
10:50
Происшествия
Немец во время развлечений с россиянкой упал из окна отеля в Москве
10:49
Армия
В ЮВО показали на видео подготовку военной техники к параду Победы в Новочеркасске
10:49
Происшествия
Житель Выборга остался без iPhone и пистолета после ночи с проституткой
10:47
Армия
Минобороны РФ представило уникальные кадры с крупных учений РВСН под Новосибирском
10:46
Общество
Минздрав оценил продолжительность жизни в России
10:45
Происшествия
Вооруженный ножом и баллончиком «Юрий» лишил петербуржца микроволновки и монитора
10:44
Экономика
«Академик Черский» приступил к работам над «СП-2» в водах Дании
10:43
Общество
Камеры фотовидеофиксации выявили четыре миллиона нарушений ПДД в Москве в 2021 году
10:41
Общество
Россияне поменяли планы на майские праздники после указа Путина
10:39
Происшествия
Жителя Всеволожска нашли мертвым, стоящим возле раковины с кружкой в руке
10:37
Политика
Китайские СМИ сообщили о надеждах Вашингтона на конфликт Москвы и Праги
10:36
Общество
Фестиваль Октоберфест второй год подряд под угрозой срыва
10:35
Общество
Число пермских резидентов «Сколково» увеличилось до 35
10:35
Общество
Нейроцифролог рассказал, как откинуть все сомнения и стать счастливым
10:34
Армия
В минобороны Армении подтвердили отказ страны от участия в учениях НАТО Defender Europe 21
10:30
Технологии
Концерн «Калашников» представил гладкоствольную версию карабина АКВ-521
10:29
Происшествия
Два человеческих скелета найдены в Подмосковье за сутки
10:29
Происшествия
Безработный житель Ленобласти не пережил падение с табурета
Все новости

Грабители на Урале из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда

Происшествия
Грабители на Урале из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Екатеринбург, 27 апреля. Злоумышленники зверски убили 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына. Преступление было совершено в городе Реж Свердловской области.

Следствие считает, что к инциденту причастны соседи пожилого мужчины, которых он обвинил за день до трагедии в краже денег. Женщина и ее сожитель не раз брали в долг у ветерана и знали, где находится кошелек.

Сама кража состоялась 23 февраля. Воспользовавшись тем, что пенсионеир ушел из дома и забыл закрыть дверь, грабители проникли в квартиру и забрали две тысячи рублей. Потерпевший заявил о случившемся в полицию. Следователи нашли на кошельке отпечатки пальцев соседа. Подозреваемого задержали, но не стали арестовывать и через пару дней он был уже на свободе. На следующий день произошло зверское убийство ветерана.

Неизвестные избили его и сожгли в квартире. Дочь погибшего рассказала, что у мужчины был выбит глаз, сломаны ребра и нос. Сожитель соседки признался в убийстве, но следователи уверены, что преступников было трое. Они задержали и женщину, которая часто наведывалась к погибшему, а также ее знакомого, но те представили алиби.

Медбрат пермской больницы признался, что убивал ветеранов, сообщал URA.RU. На форуме он написал, что его жертвами стали 10 человек.

убийство ветеран соседка
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 243848 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 86613 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 63007 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 47302 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 37541 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Все новости / Происшествия / Грабители на Урале из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
Рейтинг@Mail.ru