Грабители на Урале из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда

Екатеринбург, 27 апреля. Злоумышленники зверски убили 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына. Преступление было совершено в городе Реж Свердловской области.

Следствие считает, что к инциденту причастны соседи пожилого мужчины, которых он обвинил за день до трагедии в краже денег. Женщина и ее сожитель не раз брали в долг у ветерана и знали, где находится кошелек.

Сама кража состоялась 23 февраля. Воспользовавшись тем, что пенсионеир ушел из дома и забыл закрыть дверь, грабители проникли в квартиру и забрали две тысячи рублей. Потерпевший заявил о случившемся в полицию. Следователи нашли на кошельке отпечатки пальцев соседа. Подозреваемого задержали, но не стали арестовывать и через пару дней он был уже на свободе. На следующий день произошло зверское убийство ветерана.

Неизвестные избили его и сожгли в квартире. Дочь погибшего рассказала, что у мужчины был выбит глаз, сломаны ребра и нос. Сожитель соседки признался в убийстве, но следователи уверены, что преступников было трое. Они задержали и женщину, которая часто наведывалась к погибшему, а также ее знакомого, но те представили алиби.

Медбрат пермской больницы признался, что убивал ветеранов, сообщал URA.RU. На форуме он написал, что его жертвами стали 10 человек.