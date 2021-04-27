Валерия Меладзе возмутили рассказ Ани Лорак о харассменте

Москва, 27 апреля. Певец Валерий Меладзе эмоционально отреагировал на вопросы журналистов о высказываниях Ани Лорак о харассменте в адрес его брата, музыкального продюсера Константина Меладзе.

Ани Лорак в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» заявила, что не стала продолжать сотрудничество с Константином Меладзе из-за уважения к себе. По ее словам, продюсер сделал ей предложение, которое «находилось в личной плоскости». Артистка намекнула, что Меладзе обещал ей продвижение на сцене в обмен на романтические отношения.

На гала-ужине премии Муз-ТВ журналисты накинулись с вопросами на брата известного продюсера, певца Валерия Меладзе. Исполнителя сильно возмутили обвинения Ани Лорак, с которой он в прошлом году спел дуэтом. Он назвал заявление своей коллеги «полным бредом».

«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать!» — эмоционально отреагировал артист.

Поддержала братьев Меладзе и украинская поп-дива Светлана Лобода. Певица когда-то выступала в группе «ВИА Гра» под руководством Константина Меладзе.

«Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов», — заявила звезда в беседе с журналистами.

Лолита Милявская также встала на защиту музыкального продюсера. По словам артистки, в последнее время все просто помешаны на харассменте и ищут его там, где его нет.

Ранее певица Ани Лорак призналась в программе «Судьба человека», что взяла деньги в кредит, чтобы ее бывший супруг Мурат Налчаджиоглу открыл свой бизнес.