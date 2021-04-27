Минпросвещения РФ обнаружило учебник, где не полностью отражена Сталинградская битва

Москва, 27 апреля. Учебное пособие, где не вполне описаны события Сталинградской битвы, не используется в школах Российской Федерации.

При этом пособие, где не в полной мере описан ход Сталинградской битвы, обнаружили специалисты Минпросвещения России. Они объяснили, что такой учебник есть в некоторых отечественных колледжах. В то же время ведомство не нашло ошибок в учебниках, которые используются для преподавания в школах страны.

«Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства», — сказано в заявлении Минпрсовещения РФ.

Информацией о результатах проверки российских учебников после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ранее поделился пресс-секретарь Дмитрий Песков. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии ошибок и искажений фактов в отечественных учебниках по истории, рассказал он.