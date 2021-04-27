Полковник Кнутов озвучил, почему российские противоракетные системы ужаснули США

Москва, 27 апреля. Российские системы ПВО и ПРО вышли на новый уровень, теперь они способны поражать цели не только в атмосфере, но и в ближнем космосе. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Недавно Минобороны России сообщило об успешном испытательном пуске новой противоракетной системы А-235 «Нудоль». Кнутов рассказал изданию «ПолитРоссия», против какого оружия потенциальных противников нацелена новая российская ПРО.

Военный эксперт подчеркнул, что испытания противоракетной системы вышли на новый уровень. Данный вид вооружения позволяет поражать цели не только в атмосфере, но и в ближнем космосе. ПРО способна сбивать гиперзвуковые и баллистические ракеты, а также космические спутники. Скорость перехвата новой системы А-235 «Нудоль» настолько большая, что это позволяет ей решать задачи как противокосмической, так и противоракетной обороны. Именно поэтому российские ПРО ужаснули США.

«Это вызывает серьезные опасения, страхи в США, и они, естественно, реагируют очень болезненно, полагая, что то преимущество, которое американцы имели, будет утрачено», — заявил Кнутов.

Недавно в Вашингтоне сообщали, что проведут испытания новых ракет, которые якобы способны уничтожить российское гиперзвуковое оружие. Военный аналитик уверен, что у Москвы уже есть ответ на данные американские разработки. Новые системы противоракетной и противокосмической обороны способны объединиться в некий купол и перехватить любые снаряды, которые будут выпущены по территории России.

Ранее сообщалось, что полковник Кнутов назвал бомбардировщик Ту-160М2 «козырем в рукаве» России. Эксперт уверен, что модернизированный самолет станет уникальным оружием ВКС России, которое не имеет аналогов в мире.